Futbol dünyasının yıldız ismi Neyma'în Demi Lovato ile ilişki yaşadığı iddiası Demi Lovato kimdir sorusunu akıllara getirdi. Magazin dünyasının da ilgi odağı haline gelen Demi Lovato, merak dolu soruların odağı oldu. Peki Demi Lovato kimdir? Neymar'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Demi Lovato kimdir?

DEMİ LOVATO KİMDİR?

Demi Lovato Doğum Adı: Demetria Devonne Lovato

Demi Lovato Doğum Tarihi: 20 Ağustos 1992

Demi Lovato Kaç Yaşında: 27 yaşında

Demi Lovato Doğum Yeri: Albuquerque, New Mexico, ABD

Demi Lovato Mesleği: Şarkıcı, oyuncu, söz yazarı, model

Demetria Devonne Lovato ya da bilinen sahne adıyla Demi Lovato (d. 20 Ağustos 1992), Amerikalı şarkıcı, oyuncu, model, hayırsever ve şarkı sözü yazarı.2 yaşında iken annesi ve babası boşandı. Dallas ve Madison adında 2 kız kardeşi var. Çocuk oyuncu olarak ilk kez Barney ve Arkadaşları'nda rol aldı. 2008'de Rock Kampı adlı televizyon filminin başrolünde yer alarak ünlendi. Aynı yıl Hollywood Records ile sözleşme imzaladı ve ilk stüdyo albümü Don't Forget'i Eylül 2008'de yayımladı. İlk haftasında 89.000 kopya satan albüm, Billboard 200 listesine iki numaradan girdi. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından 530.000 kopyadan fazla satış nedeniyle altın sertifika ile ödüllendirildi. 2009'da Lovato, kendi televizyon dizisi Sonny'nin Yıldızı'nda rol almaya başladı.

Demi Lovato

Temmuz'da yayımladığı ikinci albümü Here We Go Again, 108.000 kopya satarak Lovato'nun ABD'de Billboard 200 listesine bir numaradan giren ilk albümü oldu. Albümle aynı adlı single da Billboard Hot 100 listesinde 15. sıraya kadar yükselerek şarkıcının ilk 20'ye giren ilk şarkısı oldu. 2014 yılında DEMI albümünü çıkarttı. 2015 yılı da ise yeni albümü olan Confident'ı yayınladı. Confident albümü Brezilya'da 24 saatten kısa bir sürede platin sertifika alan tek albüm oldu. Ayrıca albümde yer alan 'Cool For The Summer' şarkısı hala daha 2015'te Amerika'nın iTunes'unda zirveye en hızlı yerleşen şarkı olma rekoruna sahip.