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Demi Moore'a 15 yaşındayken cinsel istismarda bulunan kişinin kimliği ortaya çıktı

56 yaşındaki Amerika'lı aktris Demi Moore, geçen ay çıkardığı kitabında 15 yaşındayken 500 dolar karşılığında cinsel istismara uğradığını söylemişti. Moore'a tecavüz eden kişinin kimliği ortaya çıktı.

07.10.2019 09:25

Geçtiğimiz ay hayatını anlattığı kitabında tüyler ürperten anılarına yer veren yıldız oyuncu Demi Moore, küçük yaşta yaşadığı en kötü anısına da yer verdi. 15 yaşında, kendinden yaşça büyük bir adamın kendisinde cinsel istismarda bulunduğunu anlatmıştı. O kişinin kim olduğu ise ortaya çıktı.

"PARA KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRMEK NASIL BİR DUYGU"

Demi Moore annesi Virginia King,erkeklerin dikkatini çekmek için sürekli kendisini gece kulüplerine götürdüğünü, bir gece eve döndüklerinde evde bir adamın bulunduğunu ve annesine 500 dolar verdikten sonra cinsel istismarda bulunduğunu daha sonra kendisine "Para karşılığı ilişkiye girmek nasıl bir duygu" diye sorduğunu söyledi.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Moore'a tecavüz eden şahsın 1997 yılında 68 yaşındayken ölen ve Moore'un 1970'li yıllarda tanıştığı, gece kulübü sahibi arkadaşı Basil Doumas olduğu ortaya çıktı.

OKULDAN ALIP BİRKAÇ KEZ CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

İngiliz The Sun gazetesi Moore'un iddialarına karşın Basil'in kızı ile irtibata geçti ama kızı hiç bir açıklama yapmadı. Moore,Basil'in bazen birkaç kez kendisini okuldan alıp evinde cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Demi Moore doğmadan önce babası annesini terk etmişti.

Demi Moore'a 15 yaşındayken cinsel istismarda bulunan kişinin kimliği ortaya çıktı

Demi Moore, Virginia, Magazin


YORUMLAR(3)
NASUHİ:eee bir şekilde gündemde kalmak gerekiyor.
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CANAN:BATI İSLAMA AÇ
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MURAT BİLİR.:TABİ TABİ. . . HER GÜN BEBEKLERE ERKEK ÇOCUKLARA ÖZ KIZINA VS. TECAVÜZ İSTİSMAR HABERLERİ BATIDAN GELİYOR DİMİ.
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