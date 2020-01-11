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Demi Rose kimdir? Demi Rose vücut ölçüleri nedir? Demi Rose boyu, kilosu kaç?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Demi Rose fizik ölçüleri ile ilgi odağı oluyor. 12 milyondan fazla takipçisi olan Demi Rose'un kim olduğu araştırılırken Demi Rose kimdir, Demi Rose vücut ölçüleri nedir, Demi Rose boyu kaç ve Demi Rose kilosu kaç?

11.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:37Demi Rose kimdir? Demi Rose vücut ölçüleri nedir? Demi Rose boyu, kilosu kaç?

Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan ve her paylaşımı milyonlarca beğeni alan Demi Rose gündeminde de kendine yer buluyor. Pek 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Demi Rose kimdir. Demi Rose vücut ölçüleri nedir, Demi Rose boyu kaç ve Demi Rose kilosu kaç, Demi Rose kimdir,

DEMİ ROSE KİMDİR?

Demi Rose Doğum Tarihi: 27 Mart 1995

Demi Rose kaç yaşında: 24 yıl yaşında

Demi Rose Doğum Yeri : Birmingham, Birleşik Krallık

Demi Rose Boy: 1,57 m

Demi Rose Kilosu Kaç: 52 kg

Demi Rose Ebeveynler: Christine Mawby, Barrie Mawby

Demi Rose Eğitim: Walsall College, John Willmott School, New Oscott Primary School

Demi Rose

27 Mart 1995 tarihinde 'nin Birmingham şehrinde doğan güzel model Demi Rose, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başarmıştır. Koç burcu olan Demi Rose'un boyu 1,57 cm'dir. Annesinin adı Christine Mawby, babasının adı ise Barrie Mawby'dir. Demi Rose'un vücut ölçüleri ise 81-61-84 cm'dir. Etnik kökeni ise İngiltere ve Kolombiya karışımıdır. Demi Rose, bunların yanı sıra İspanyolca bilmektedir.

Demi Rose ayrıca, DJ Khaled ve Chris Brown'ın müzik videolarında da yer aldı.

Demi Rose

DEMİ ROSE VÜCUT ÖLÇÜLERİ NEDİR?

Demi Rose'un vücut ölçüleri ise 81-61-84 cm'dir


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