Demir ailesinin yürek yakan yaşam mücadelesi Hakkari 'de yağışlardan dolayı iki katlı toprak evin bir bölümü yıkıldıEkmek almak için telefonlarını sattılarHAKKARİ - Hakkari'de iki katlı toprak evde yaşam mücadelesi veren 5 nüfuslu Demir ailesinin kaldığı ev, sağanak yağışa dayanamayınca bir bölümü çöktü. Yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veren Demir ailesi, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde 1995 yılında göç ederek kent merkezinde bulunan Berçelan Mahallesi'ne yerleşen 5 nüfuslu Demir ailesi, etkili olan sağanak yağış sonrası kaldıkları iki katlı kiralık toprak evin bir bölümü çöktü. Duvarlarında çatlaklar bulunan ve yağışlardan dolayı sürekli damlayan evde yaşamak zorunda kalan iki çocuk annesi Saime Demir, prizlerin ıslanmasından dolayı el feneri ışığıyla mutfakta çalışmak zorunda kalıyor. Rutubetli evde yaşamak zorunda kalan 8 aylık Mahir ve 2,5 yaşındaki Ayşe Menesa ise, annelerinin tavandaki döşemelere bağladığı salıncakta sallanarak her şeyden habersiz yaşıyorlar. Kışlık odun ve kömürleri de biten aile, şimdi yetkililerin ve hayırseverlerin uzatacağı yardım elini bekliyor. Anne Saime Demir gözyaşlarını tutamadıEşinin hiçbir yerde çalışmadığını ve midesi olmayan kaymasının engelli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını gözyaşları içinde anlatan anne Saime Demir, çocuklarına bez ve süt alamadığını söyledi. Yaşadığı durumu gözyaşları içinde anlatan anne Demir, "Eşim iki yıldır çalışmıyor. Gelirimiz kaynanamın engelli maaşıdır. Oda olmazsa açlıktan öleceğiz. Dün sabah kardan dolayı alt katımızın bir kısmı çöktü. Bizimki de her an çökebilir. Oturduğumuz ev yavaşça kayıyor. Geceleri acayip sesler geliyor. Tüm ev sanki gıcırdıyor. Korkudan uyuyamıyoruz. Ev zaten eski ve rutubetli. Bu yüzden çocuklarım sürekli hastalanıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarıma bez alamıyorum. Biz sadece yardım istiyoruz. Başımızı sokacak bir ev istiyoruz veya eşime bir iş işitiyoruz" diye konuştu.Oğlu ekmek almak için telefonunu satmışTürkçe bilmediği için Kürtçe konuşan kaynana Nihari Demir ise, oğlunun ekmek almak için telefonunu sattığını söyledi. Aldıkları yardım kömürünün bittiğini ifade eden Demir, "Kaldığımız ev yıkılmak üzere. Bu mevsimde ne odunumuz ne de kömürümüz kaldı. Yardım için aldığımız kömür bitti. Evimize ekmek bile alamıyoruz. İşsiz olan oğlum dün ekmek almak için telefonunu sattı. Çocuklarımız evde rutubetten dolayı hastalandı. Çocukları hastaneye götüremiyoruz. İlaç alacak paramız bile yok. Ben rica ediyorum, oğlum için bir iş istiyorum. Allah rızası için bize yardım edin" dedi.Belediye yetkilileri ise, bölgede gerekli çalışmalara başladıklarını belirterek, konuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacaklarını ifade ettiler.