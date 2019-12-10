Haberler » Güncel » Demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü - Haber

Demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü

Kayseri'de demir atölyesinde başlayan ve bitişiğindeki yatak imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.12.2019 23:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:34
'de demir atölyesinde başlayan ve bitişiğindeki yatak imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ilçesi Şeker Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan demir atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bitişiğindeki yatak imalathanesine de sıçrayan yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, iki saatte söndürüldü.
Yangında can kaybı olmazken, demir atölyesi, yatak imalathanesi ve imalathanenin boya deposu kullanılamaz hale geldi.
Demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:07 Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma; Babası ölen Gülgen'in sözleri... - Haber
00:06 flaş//4 - Haber
00:06 Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş, Elazığ'a sevk edildi - Haber
00:06 flaş//4 - Haber
00:05 Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2) - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
23:43 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü - Haber
23:26 Son Dakika: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi - Haber
22:55 Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber
22:16 Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" - Haber
11.12.2019 00:11:06