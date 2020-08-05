Demir atölyesinde patlama - Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Gaziantep'teki bir demir atölyesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle tesiste büyük hasar meydana geldi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişinin yaralandığını belirterek "Adli ve idari soruşturma başlamış olup, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.