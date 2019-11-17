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Demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

HATAY'da meydana gelen kazada kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

17.11.2019 03:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 03:38
HATAY'da meydana gelen kazada kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
Kaza, İlçesi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Salkım (38) idaresindeki 31 ZD 802 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir çitlere çarptı. Sürücü Muhammet Salkım çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti. Muhammet Salkım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Maşuklu, Antakya, Güncel

Kaynak: DHA


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