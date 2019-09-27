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Demir çitlere sıkışan geyiği 2 kere kurtardı

? ABD'de sabah koşusuna çıkan bir kadın, demir çitlere sıkışmış bir geyiği kurtardı.

27.09.2019 11:47
? ABD'de sabah koşusuna çıkan bir kadın, demir çitlere sıkışmış bir geyiği kurtardı. Daha sonra koşusuna devam eden kadın, yine aynı geyiği bir başka çite sıkışmış halde buldu ve yine kurtardı.
Olay, Georgia eyaletinde yer alan Stone Mountain şehrinde meydana geldi. Sabah koşusuna çıkan Chloe Dorsey isimli kadın, demir çitlere sıkışmış bir geyik fark etti. Bunun üzerine demir çiti yana doğru ayıran Dorsey, geyiğin sıkıştığı yerden kurtulmasını sağladı.
Daha sonra koşusuna devam eden Dorsey, yine aynı geyiği başka bir demir çite sıkışmış halde buldu. Dorsey yine çiti yana ayırmaya çalıştı, ancak bu sefer zorlanınca çitin üstünden atlayıp, diğer taraftan yardım etmeye karar verdi. Görüntülerde tam bu sırada, geyiğin sıkıştığı yerden kurtulup gittiği görüldü.
Demir çitlere sıkışan geyiği 2 kere kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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