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Demir'den meyve bahçelerinde kış budama uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, meyve yetiştiricilerine kış budama uyarısında bulundu.

06.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:28 Demir'den meyve bahçelerinde kış budama uyarısı
Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, meyve yetiştiricilerine kış budama uyarısında bulundu.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak işleme, gübreleme, mücadele gibi tedbirlerin yanında budama yapılmasının da zorunlu olduğuna işaret etti.
Budamanın kış ve yaz olmak üzere iki ayrı mevsimde yapıldığını ifade eden Demir, "Budama zamanı, meyve ağacının toplu büyümesini, kesime karşı göstereceği tepkiyi, verimini, fizyolojik ve ekonomik ömrünü etkiler .Kış soğuklarından önce sert çekirdekli meyve türlerinden özellikle şeftalilerde yapılacak budamalar, kesim noktalarında zamk oluşumuna neden olabilir. Hatta şiddetli soğuklar, çok kesim yapılmış ağaçlarda zamk oluşumunu artırır, bu da kabuk yarılmalarına, ağaçların zayıflamalarına neden olur. Bu yüzden kışı sert geçen yerlerde şiddetli donlardan önce, budamanın yapılması doğru olmaz. Soğuk bölgelerde budamaya şiddetli donlar geçtikten sonra başlanmalıdır. Ladik ilçemizde kış mevsimi biraz sert geçtiğinden meyve yetiştiricilerimiz bu durumu dikkate almalı."diye konuştu.
Ağaçta mevcut hastalığın, budamada kullanılan makas ve testere gibi aletler üzerinden ağaçtan ağaca geçtiğine dikkati çeken Demir, bu tür malzemelerin hastalıklı olduğundan şüphe edilen ağaçların budanmasının ardından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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