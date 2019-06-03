Demir'den Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi

Kaynak: AA

Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bazı barolar tarafından eleştirilmesine anlam veremediğini belirtti.Demir, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detaylarının paylaşıldığı Yargı Reformu Strateji Belgesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.Düne kadar tüm barolar "meslek her geçen gün kan kaybediyor acilen müdahale edilmesi gerekir" derken bugün bazı baroların eleştirmesine anlam veremediklerini ifade eden Sivas Baro Başkanı Demir, şunları kaydetti:"Bugün Yargı Reform Belgesinde yer alan mesleki yeterlilik sınavını, kontenjanların düşürülmesini görmeyen de görmezden gelen de biziz. Düne kadar 'avukatlara yeşil pasaport verilmeli, belli derece ve kademe alan kamu görevlilerinin bile yeşil pasaportu var' diyen de biziz, bugün yeşil pasaport açıklamasının ardından aman sırf Feyzioğlu, alkışladı diye 'bağımsız ve tarafsız yargı isteriz' diyen de biziz. Düne kadar 'kolluk hukuku bilmelidir, eksik hazırlık soruşturmaları yüzünden vatandaş mağdur oluyor, avukat işini yaparken mağdur oluyor' deyip eleştiren de biziz, bugün adli kolluk hukukçulardan oluşacak çalışmasına susan da biziz. Düne kadar 'belli sözleşmeleri avukat yapmalıdır, arzuhalcilerin yaptığı sözleşmeler yüzünden haklı davalar olumsuz sonuçlanıyor' diyen de biziz, bugün istediğimizin önü açılmışken siyaseten ya da başka sebeplerle susan, susmak zorunda kalan da biziz. Düne kadar 'biz kamu hizmeti veriyoruz, vatandaşın hakkını teslim etmek için çaba sarf ediyoruz, bu kadar vergi ya da KDV neden alınıyor, aldığımız paranın yarısını vergi ödüyoruz diyen de biziz, bugün belge de yer alan vergi indirim çalışmasını görmezden gelen de biziz. Biraz samimi olmak gerekir. Biraz tutarlı olmak gerekir. Hak savunuculugu yaparken hakka girmemek gerekir. Hakkı hak edene teslim etmek gerekir."