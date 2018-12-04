Demir doğrama ustası kafasından vurulmuş halde bulundu
DÜZCE - Düzce
'de meydana gelen olayda demir doğrama işi yapan bir şahıs iş yerinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay, akşam saatlerinde Düzce merkez'de Şerefiye
Mahallesi Zübeyde Hanım
Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre demir doğrama işleri yapan Osman Tekin
isimli şahıs, iş yerinde otururken silah sesi geldi. Silah sesini duyan esnaflar, iş yerine koştu ancak Osman Tekin'in kafasından vurulmuş halde buldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Tekin ambulans ile Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Şerefiye,Osman Tekin,Düzce
04 Aralık 2018 Salı 19:19