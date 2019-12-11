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Demir Export'tan Soma Devlet Hastanesine bağış

Koç Topluluğu madencilik şirketi Demir Export, Soma Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan yeni yoğun bakım ünitesine bağışta bulundu.

11.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:14Demir Export'tan Soma Devlet Hastanesine bağış
Koç Topluluğu madencilik şirketi Demir Export, Soma Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan yeni yoğun bakım ünitesine bağışta bulundu.
Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman , yaptığı açıklamada hastanede yapımı tamamlanan 5 yataklı ikinci seviye erişkin yoğun bakım ünitesinin valilik tarafından tescil edilmesinin ardından hastaların yatışına açıldığını ifade etti.
Bu yatırımla hastanedeki 17 yetişkin yoğun bakım kapasitesinin 22'ye çıktığını, böylelikle ilçe dışındaki hastanelere daha az yoğun bakım hastası sevki yapılacağını aktaran Çağlayan, "Yoğun bakım ünitemizin açılması sürecinde toplam 5 adet yoğun bakım hasta monitörü temin ederek hastanemize bağışlayan Demir Export A.Ş'ye Somalı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Soma Devlet Hastanesi, Demir Export, Madencilik, Çağlayan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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