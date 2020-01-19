Demir Grup Sivasspor: 1-2

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

BEŞİKTAŞ: Karius – Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 72 Umut Nayir), Rebocho (Dk. 59 Diaby), Atiba, Elneny, N'Koudou, Ljajic (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Burak Yılmaz

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa – Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç (Dk. 90+1 Papp), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 69 Kone)

GOLLER: Dk. 33 Adem Ljajic (Beşiktaş) - Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor

SARI KARTLAR: Enzo Roco, Elneny (Beşiktaş) – Emre Kılınç, Goiano, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Yasin (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 66 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 45'inci dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ın mücadeledeki tek golü ise 33'üncü dakikada Adem Ljajic'ten geldi.

7'nci dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Erdoğan Yeşilyurt geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Karius'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.

11'inci dakikada Atiba'nın pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Ljajic'in sert şutunda kaleci Samassa topu kornere tokatladı.

33'üncü dakikada skora denge geldi. Ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geldi. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi. Seken topta arka direkte Ljjaic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

39'uncu dakikada Atiba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in uzat mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.

45'inci dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fatih Aksoy'un pasıyla savunma arkasına sarkan Yatabare, sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Karius'un solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Roco'nun hastası sonrasında topla buluşan Fatih Aksoy, ceza sahasına kadar girdi. Vuruşunda kaleci Karius açısını iyi kapattı.

67'nci dakikada Gökhan Gönül, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalani pozisyonda sarı kartını kullandı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Şansalan, Uğur Çiftçi'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

74'üncü dakikada Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Atiba, ön direkte dönerek vurdu. Kaleci Samassa topu son anda kornere çeldi.

89'uncu dakikada Kone'nin pasıyla topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışı sol çaprazından attığı sert şutta kaleci Karius topu son anda çeldi.

90+4'üncü dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde kaleci Karius kalesini terk etti. Dönen topu önünde bulan Hakan Arslan, kale boşken orta sahadan şansını denedi. Ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

ELNENY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, cezalı duruma düştü. Siyah-beyaz ekibin Demir Grup Sivasspor'u konuk ettiği maçın 79'uncu dakikasında sarı kart gören Elneny, bu sezon ligdeki 4'üncü sarı kartını gördü. Mısırlı orta saha, gördüğü bu kartla cezalı duruma düştü. Elneny, gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

TRİBÜNLERDE SERGEN YALÇIN SESLERİ

Siyah-beyazlı ekibin Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın uzatma dakikalarında tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının mağlup olduğu anlarda Yeni Malatyaspor'dan ayrılan eski futbolcuları Sergen Yalçın lehine bir süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar 'Avcı istifa' şeklinde tempo tuttu.

LJAJİC ISLIKLANDI

Siyah-beyazlılarda taraftardan nasibini alan diğer bir isim ise Adem Ljajic oldu. Mücadelenin 86'ncı dakikasında yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakan Ljajic, oyundan çıkarken taraftarlardan tepki gördü. Seyirciler, Sırp orta saha oyuncusunu oyunu terk ederken uzun süre ıslıkladılar.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN SİVASSPORLU OYUNCULARA ALKIŞ

Mücadelenin bitiş düdüğü ardından Beşiktaşlı futbolcular doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken, Sivassporlu oyuncular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Tribünleri terk etmeyen Beşiktaşlı taraftarlarda, kırmızı-beyazlı futbolcuları alkışladılar.