Demir Grup Sivasspor'a Taraftar Morali

20 Kasım 2018 Salı 16:45



20 Kasım 2018 Salı 16:45

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da karşılaşmanın hazırlıklarını devam ediyor.Dün resmen teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde taraftara açık olarak yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra hız, istasyon ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapan kırmızı-beyazlılar şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.Antrenmanı ziyaret eden Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri futbolculara baklava ikram ederek ligde başarılar diledi. Kırmızı-beyazlılar maç hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.- Sivas