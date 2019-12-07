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Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaştı, rakibini 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

07.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:08

Süper Lig'in lideri Demir Grup , 14. hafta mücadelesinde deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Demir Grup Sivasspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Hakan Arslan, 30. dakikada Mert Hakan ve 54. dakikada Emre Kılınç kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un tek sayısı, 37. dakikada Guilherme'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor, tarihinin en uzun galibiyet serisini elde ederek puanını 30'a yükseltti. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (7)
SİVASSPORRRR:Zorunuza giden ne FB GS BJK liler anadolu takımı yardırıyo saygı duyacaksınız hemde en fazla yerli futbolcu oynatan takımdır Sivasspor . . .
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ADINIZI YAZIN:Gönül isterdi ki Anadolu takımları da başarılarını devam ettirsin, ama maalesef hızlı koşup çabuk yoruluyorlar
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YAŞLI KURT:BİRGÜN TAKILCAKSIN YEMİN EDERİM. KALIBIMI BASARIM.
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MEMLEKETİM:Merak etmeyin oparasyonla durdururlar. Birde sunu söylemek istiyorum. Trt de bir eski hakem var teknik analiz yapan, ben onun kadar yalaka onun kadar isgembeden atan onun kadar beyaza siyah diyen bir mahluk görmedim. Ve bu insanlar yillarca mac yönetti bu ülkede.
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CELAL:sonunu getiremez
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DİKKAT:RIZA hocanın çalıştırıpda başarısız olduğu takım yoktur.
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FB Lİ:Sanırım kontrolsüz para akıyo Sivas’a!. .
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