Demir Grup Sivasspor, Çalımbay ile anlaştı

SİVAS/ DHA

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Çalımbay için yarın saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu basın toplantı salonunda imza töreni düzenlenecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"2019-2020 sezonu için çalışmalarına başlayan kulübümüz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Rıza Çalımbay, 2010-2013 yılları arasında da kulübümüzde görev yapmıştı. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında ligde 98 (6'sı Süper Final), Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 16 karşılaşmada görev yaptı. Yiğidolarımız, bu maçların 43'ünden galibiyetle, 28'in beraberlikle, 43'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran takımımız, kalesinde 168 gol gördü.

Rıza Çalımbay'a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığımı belirterek, sonsuz başarılar dileriz."

Kaynak: DHA