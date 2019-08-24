Haberler» Spor» Haber

Demir grup sivasspor, çaykur rizespor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

24.08.2019 12:56 Demir grup sivasspor, çaykur rizespor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde saat 11.00'deki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan takım, son bölümde ise çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te oynanacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.


- Sivas

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Çaykur, Rize, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:06   Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
13:00   Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası
12:57   Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
12:56   Demir grup sivasspor, çaykur rizespor maçına hazır
12:52   Şertaç Şanlı: "ABD'nin kadroda eksikleri var"
12:44   Fenerbahçe'den Boateng harekatı
12:37   Transfer görüşmesi başladı! Gary Medel...