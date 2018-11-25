Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından - Sivas

Demir Grup Sivasspor
Teknik Direktörü Hakan Keleş
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 1-1 sona eren Çaykur Rizespor
maçında kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.
Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kontrolü oyunu tercih ettiklerini ve rakibe üstünlük kurduklarını belirtti.
Oyunun genelinde de üstün taraf olduklarını dile getiren Keleş, "20 şut atmışız, 20 korner kullanmışız. Topla oynama oranında üstünüz ama bir şekilde topu içeri atamadık. Gol pozisyonlarımız da çok var. 10 kişi kaldıktan sonra zaten oyun koptu, pozisyonlar da verdik. Gole kadar pozisyonları yoktu. İçeride sıkıntı çekiyoruz, yine 2 puan kaybettik bunu telafi etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.
Çaykur Rizespor cephesi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk
da maça iyi başladıklarını ancak ilk yarının sonlarına doğru Sivasspor'un daha etkili olduğunu belirtti.
İlk yarıda fazla pozisyon verdiklerini ve rakip kaleye çok gidemediklerini ifade eden Buruk, "Planlarımızı gerçekleştiremedik. Hücumdaki oyuncularımızın yeteneklerini sahaya koyamamaları bizi eksik bıraktı." dedi.
Buruk, ikinci yarı golü bulduklarını ancak oyun anlamında istediklerini sahaya koyamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Özellikle kenarlardan rakibimize çok sayıda pozisyon verdik. Bu bölgeye iki oyuncuyla da hamle yaptık. Şanssız bir gol yedik. Oyuncumuzun hafif itildiğini düşünüyoruz ama orada tabi VAR ile verilen karar oldu. Oradaki karışıklıktan gol yedik. Haftalardır VAR kararlarından sıkıntı yaşıyoruz. Geçen haftada da bunu yaşadık, çok daha netti. Bu hafta ile Konyaspor
ve Beşiktaş
maçlarında da yaşadık. Biz 'var' olma savaşı veriyoruz ama 'var' olma savaşı bizim için zor geçecek gibi gözüküyor. Özellikle Rizespor aleyhine verilen kararların çok objektif olduğunu düşünmüyorum ama bir yandan da saygı duyuyorum."
Dostça bir maç olduğuna değinen Buruk, "Sivasspor kazanmayı bizden daha çok hak etti. Bizden daha iyi oynadılar, daha etkililerdi. Buradan bir puan çıkarmak bizim için sevindirici ama son 10 dakika rakibin eksik kaldığı bölümde daha iyi oynasak maçı da kazanabilirdik. Bu bölümde rakibimize de pozisyonlar verdik, onlar da kazanabilirdi." ifadelerini kullandı.
Hakan Keleş,Çaykur Rizespor,Sivasspor,Rizespor
25 Kasım 2018 Pazar 16:45