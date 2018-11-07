Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerindeki antrenman, yardımcı antrenörler Yunus Kaya
, Hakan Keleş
ve Hayrettin Yerlikaya
yönetiminde gerçekleştirildi. Koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maçla devam etti.
Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir
ve Mert Hakan Yandaş
katılmadı.
İdmanın bir bölümünü Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar
ile yöneticiler Faruk Taşseten
ve Mehmet Ali Topal
da takip etti.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan, Tamer Tuna
ile dün yollarını ayıran kırmızı-beyazlı kulüpte yönetimin, teknik direktör arayışlarının devam ettiği öğrenildi.
Beşiktaş,Sivasspor
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:08