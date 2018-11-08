Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş Mesaisi

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, yardımcı antrenörler Hakan Keleş
ve Yunus Kaya
ile altyapı antrenörleri Hayrettin Yerlikaya
ve Burak Konuk yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışması üzerinde durdu. Kanatlardan orta çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, 11 Kasım Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Park
'ta karşılaşacak.
Sivasspor,Beşiktaş
08 Kasım 2018 Perşembe 19:30