Demir Grup Sivasspor'da Hakan Keleş Dönemi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivasspor
Yönetim Kurulu, Tamer Tuna
'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş
'i getirdi.
Hakan Keleş'in yardımcılıklarını ise bir dönem Sivasspor formasını giyen Mohamed Ali Kurtuluş
ile Yunus Kaya
, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak. Futbol
kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:12