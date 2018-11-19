Demir Grup Sivasspor'da Hakan Keleş Dönemi

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:13



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:13

- Demir Grup Sivasspor tarafından paylaşılan Hakan Keleş videosu Demir Grup Sivasspor'da Hakan Keleş dönemiKırmızı-beyazlı ekip, yardımcı antrenör Hakan Keleş'i takımın başına getirdiKulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivasspor Yönetim Kurulu, Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş'i getirdi.Hakan Keleş'in yardımcılıklarını ise bir dönem Sivasspor formasını giyen Mohamed Ali Kurtuluş ile Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.