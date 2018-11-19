Demir Grup Sivasspor'da Hakan Keleş Dönemi

Keleş, kazanılan 2-1'lik Beşiktaş
maçında takımını sahaya çıkarmıştı. Tamer Tuna
'nın yardımcılığını yapan Keleş, böylece resmi olarak takımın başına geçmiş oldu.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereğince Hakan Keleş a takımımızın teknik direktörlüğüne getirildi.
Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.
Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.
Hakan Keleş kimdir?
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8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya
'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor
'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor
oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor
, Şekerspor, Ankaragücü
, Antalyaspor
ve Dardanelspor
formaları giydi. Futbol
kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur kulüp bünyemizde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu."
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:50