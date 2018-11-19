19 Kasım 2018, 18:50
»»

Demir Grup Sivasspor'da Hakan Keleş Dönemi

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

Demir Grup Sivasspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.
Keleş, kazanılan 2-1'lik Beşiktaş maçında takımını sahaya çıkarmıştı. Tamer Tuna'nın yardımcılığını yapan Keleş, böylece resmi olarak takımın başına geçmiş oldu.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereğince Hakan Keleş a takımımızın teknik direktörlüğüne getirildi.
Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.
Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.
Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.
Hakan Keleş kimdir?
8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur kulüp bünyemizde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu."
Beşiktaş,Tamer Tuna,Sivasspor,Hakan Keleş

YORUMLAR