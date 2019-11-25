Haberler » Spor » Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu - Spor

Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda ezeli rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu yaşanıyor.

25.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:50Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda ezeli rakibi İstikbal Mobilya 'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Demir Grup 'da liderlik coşkusu yaşanıyor.

Ligde milli maç arasından önce, evindeki İttifak Holding Konyaspor galibiyeti ile liderliğe yükselen Demir Grup Sivasspor, çıkış arayan ligin son sırasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da üstün bir futbolla 4-1 kazanarak haftayı yine zirvede tamamladı. Ligde 12 hafta sonunda 24 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar en yakın takipçileri Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde yer aldı.

Kayserispor maçı için Sivas'tan ve diğer şehirlerden stada giden yaklaşık 2 bin taraftar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Maç sonunda da alınan galibiyet ve liderliğin keyfini süren taraftarlar, stat çıkışında futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu ve şampiyonluk tezahüratları yaptı. Taraftarlar, kırmızı-beyazlıları ligin zirvesine taşıyan teknik direktör Rıza Çalımbay'a da "Şampiyon yap bizi Rıza Çalımbay" diye tezahürat yaptı.

Maç sonrasında kırmızı-beyazlı futbolculara 1 gün izin verildi. Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sivassporlu taraftarların Kayseri'de stada gelişleri

Maç sonu futbolculara tezahüratları ve fotoğraf çektirmeleri

Takım otobüsüyle karşılıklı kırmızı-beyaz tezahüratı

Rıza Çalımbay tezahüratları



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
14:36 Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor galibiyetiyle kara bulutları dağıttı
14:35 "Birader öğretmen misin?" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:34 Muaythai şampiyonlarından Hacıcaferoğlu'na ziyaret
14:34 UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
14:33 UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
14:23 UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 14:40:45