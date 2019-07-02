02.07.2019 15:54
Haberler » Spor » Haber

Demir Grup Sivasspor'da transfer

Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor , kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci kaleci transferini gerçekleştirdi.
Sivas temsilcisi, geçen sezon Kayserispor 'da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz 'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Diyarbakır'da 1990'da dünyaya gelen Muammer, profesyonel kariyerine Türk Telekomspor altyapısında başladı. Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formalarını giyen 29 yaşındaki sporcu 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.
Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında daha önce kaleci Mamadou Samassa ile defans oyuncuları Marcelo Goiano ve Aaron Appindangoye'yi renklerine bağlamıştı.
Kaynak: AA
Mecnun Otyakmaz , Kayserispor , Sivasspor , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:42 MAX KRUSE İSTANBUL'DA- EK
17:40 Milli bisikletçilerden Eskici'ye ziyaret
17:35 Konyaspor'dan 'Diriliş' temalı yeni sezon forma tanıtımı
17:33 Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! -EK-
17:32 Vali Ünlü, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
17:30 İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu
17:24 Bursaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi