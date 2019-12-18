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Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Alper Çetin (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Barış (xx), Fatih (xx), Papp (xx), Ziya (xx), Cofie (xx), (Dk. 73 Uğur x), Djerlek (x), (Dk.

18.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:31Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (xx) - Barış  (xx), Fatih (xx), Papp (xx), Ziya (xx), Cofie (xx), (Dk. 73 Uğur x), Djerlek (x), (Dk. 67 Aaron x), Traore (xx), Erdoğan (xx), Emre (xx), Kone (xx)

ESENLER EROKSPOR: Özgün (xxx) - Erhan (xxx), Gökcan (xx), Berkay (xxx), Sinan (xxxx), Efecan (xx), Melih (xxx), Alper (xxx), (Dk. 90 Emirhan), Emre (xxx), (Dk. 64 Eray xx), Halil (xx), Abdurrahman (xx)

GOL: Dk. 78 Alper ( Erokspor)

SARI KARTLAR: Papp (Demir Grup ) - Efe Can (Esenler Erokspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3'üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, bir üst tura yükselen taraf oldu.

27'nci dakikada Emre'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin şutu kaleci Özgün'de kaldı.

47'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Erdoğan ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmadan seken topu kaleci Özgün iki hamlede kontrol etti.

52'nci sağ kanattan gelişen atakta Barış'ın ceza sahasına ortasında müsait pozisyonda Traore'nin kafa vuruşu direğin yanında dışarı çıktı.

54'üncü dakikada ani gelişen atakta Halil'in uzun pasında topla buluşan Abdurrahman ceza sahası sol çaprazından sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.

63'üncü dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına yerden ortasında Emre gelişine sert şutunda meşin yuvarlağı savunma çizgiden çıkardı.

78'inci dakikada Halil'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper ceza sahası sol çaprazından yerden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmayı konuk takım Esenler Erokspor 1-0 kazandı. İlk maçı 2-0 kazanan Demir Grup Sivasspor bür üst tura yükseldi.



Hüseyin Aylak, Sivasspor, Esenler, Spor

Kaynak: DHA

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