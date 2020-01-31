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Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e gitti.

31.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:16Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti
Demir Grup , Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından kara yoluyla Gaziantep'e hareket etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Gaziantep'te yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep Futbol Kulübü ile Demir Grup Sivasspor, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Sivasspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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