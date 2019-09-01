Demir grup sivasspor - gazişehir gaziantep: 1-1

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Fatih (x) (Dk. 46 Fernando xx), Appindangoye (xx), Caner (xx), Ziya (xx), Erdoğan (xx), Hakan (xx), Cofie (x) (Dk. 40 Rybalka xx), Emre (xxx), Mert Hakan (xx) (Dk. 66 Kone xxx), Yatabare (xx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (xx) - Oğuz (xx), Kana Bıyık (xx), Junior Morais (xx), Tosca (xx), Djilobodji (xx), Tetteh (xx), Diarra (xx) (Dk. 68 Chibsah x), Twumasi (xx) (Dk. 78 Kenan x), Güray (xx) (Dk.60 Jefferson x), Kayode (xx)

GOLLER: Dk. 72 Kone (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 35 Twumasi (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Cofie, Appindangoye, Emre (Demir Grup Sivasspor) - Oğuz, Günay, Twumasi, Kenan (Gazişehir Gaziantep)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takımda ligdeki puanını 4'e yükseltti.

9'uncu dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanına gelen topa Twumasi'nin yaptığı kafa vuruşunu kaleci Samassa kornere çeldi.

22'nci dakikada Diarra'nın ceza alanı dışından şutu az farkla üstten auta gitti.

25'inci dakikada Yatabare ile paslaşan Mert Hakan'ın ceza alanından şutunda savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

28'inci dakikada Emre Kılınç, serbest vuruşta sol ayağıyla doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Günay topu çelerek gole izin vermedi.

35'inci dakikada orta alanda Kayode'nin ara pasında iyi hareketlenen Twumasi ceza alanına girerken yerden sert vurdu, savunmadan da seken top ağlarla buluştu: 0-1.

58'inci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ortasında arka direğe açılan topa yakın mesafeden Emre vurdu, top yan ağlarda kaldı.

72'nci dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Emre'nin ara pasında sağ kanattan hareketlenen Erdoğan'ın ortasında iyi yükselen Kone kafa vuruşunu yaptı, kaleci Günay'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

- Sivas