Demir Grup Sivasspor - Göztepe Maçının Ardından

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:14



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:14

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "Deplasman galibiyetlerinin anlam kazanması için bugün kazanmak önemliydi. İsteğimiz maçı kazandırdı" derken, Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise "Maçın hakkı bu değildi" yorumunda bulundu.2-0 biten karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İç sahadaki sıkıntımıza son vermek için çıktığımızı maçı kazandığımız için mutluyuz. Deplasman galibiyetlerinin anlam kazanması için içerideki maçı kazanmamız gerekiyordu. Kazandık. Eksiklerimiz olsa da, Robihno yok, kaptan Ziya sakatlıktan çıktı. Ama takım olarak bütün oyuncularımız hazır ve motive durumunda. Bunu da sahada gösterdiler. Oyun zaman zaman gerilse de kazanma isteğimiz bize maçı kazandırdı. Kalan son iki maçımızı da en iyi şekilde değerlendirip devre arasına girmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Uzğur, kazanarak devam etmek istediklerini belirterek, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Kazandığımız maçlardan sonra tabii ki hedefi ileriye götürme durumu ortaya çıkıyor. Önümüzdeki evdeki maçı kazanırsak zaten rahatlayacağız. Son maçımıza da daha moralli gireceğiz."BEKTAŞ: "MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Maçın geneline baktığınız zaman hakkının bu olmadığını düşünüyorum. Sivas'ın kendi sahasında bize karşı neler yapacağına çok iyi çalışmışken, hücumsal anlamda ofansif gücünü de biliyorduk. Ama ilk yarı belki de şimdiye kadar en tutuk Sivasspor'u görebildik. Rakibi iyi kapattık. Hem beklerin çıkışını, hem hızlı hücumlarını iyi kapattık. İlk yarı 1 pozisyon vererek, biz de pozisyonlara girerek ortada geçen bir maçtı. O dakikaya kadar oyunu iyi yönlendirdik. İkinci yarı maçı kazanma adına bizim hamle yapacağımızı dakikalarda, maalesef attığımız bir kornerden, kalemize kontra atakla hem penaltı hem de kırmızı kart. Yani bu bizim biraz oyun düzenimizi, sistemimizi bozdu. 1-0'ken yine hücumsal anlamda iki hamle birden yapacakken maalesef ikinci golü gördük. Tam da istediğimiz gibi olmadı. Üzgünüz, buraya gelen taraftarımız da vardı onlara güzel bir galibiyet hediye etmek isterdik, camiamıza, taraftarlarımıza. Olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Belki kırmızı kart olmazsa 1-0 gerideyken bile maçı da çevirebilirdik ama olmadı. Sivasspor'a başarılar diliyorum. Güzel bir oyun oldu. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bayram Bektaş'ın açıklamaları-Ersel Uzğur'un açıklamaları- Sivas