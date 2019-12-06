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Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşma için kara yoluyla Malatya'ya gitti.

06.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:28Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti
Demir Grup , Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşma için kara yoluyla Malatya'ya gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Malatya'ya gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın saat 15.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Demir Grup Sivasspor kafilesinde Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Arouna Kone ve Hugo Vieira yer aldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Malatya, Spor

Kaynak: AA

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