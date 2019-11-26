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Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:09Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri ve top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.

Sivasspor yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler



Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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