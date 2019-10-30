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Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın TFF 2. Lig temsilcisi Başkent Akademi ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

30.10.2019 12:35
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın TFF 2. Lig temsilcisi Başkent Akademi ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde top kapma oynadı, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
İdmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli Fernando katılmadı.
Sivasspor, öğleden sonra karşılaşma için Ankara'ya hareket edecek.
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 31 Ekim Perşembe günü saat 13.45'te OSTİM Stadı'nda Başkent Akademi ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA


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