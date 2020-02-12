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Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

12.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:38
Demir Grup , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Fraport-TAV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle kırmızı-beyazlı ekip antrenmanını kapalı sahada gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.
Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Fraport-TAV Antalyaspor yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA


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