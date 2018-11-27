27 Kasım 2018, 17:30
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Demir Grup Sivasspor Lidere Bileniyor

Demir Grup Sivasspor Lidere Bileniyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligde lider Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmadan puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına  yaptığı açıklamada, ligde 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçında oyun olarak üstün  olduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirtti.
Hatalardan dersler çıkartacaklarını dile getiren Keleş, "Önümüzde  Medipol Başakşehir maçı var. Kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek için  uğraşacağız." dedi.
Medipol Başakşehir'in ligin zirvesinde yer aldığını ve iyi bir takım  olduğunu vurgulayan Keleş, "Rakibimizi yenecek güçteyiz, elimizden geleni yapıp  puanla dönmeye çalışacağız. Bunun çalışmalarına da başladık." diye konuştu.
Keleş, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili görüşünün  sorulması üzerine ise yeni bir uygulama olduğunu belirterek, eksikliklerin  düzeltileceğini inandığını ifade etti.
Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık  Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını  sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde  gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından  futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti.
Sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ile Aydın Karabulut takımdan  ayrı çalıştı.
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