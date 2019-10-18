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Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 8'inci haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

18.10.2019 19:38Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 8'inci haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 20.45'te başlayacak olan mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam üstlenecek.

Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacak ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY:  Muslera - Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare



Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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