Süper Lig'in 24'üncü haftasında MKE Ankaragücü 'nü 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor 'da teknik direktör Rıza Çalımbay, iyi bir galibiyet aldıklarını söylerken, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise skora rağmen takımdan memnun olduklarını ifade etti.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Oyun disiplinini çok iyi bir şekilde tutmamız gerekiyordu, ikinci yarıda onu yaptık. Daha basit, çabuk oynadık ve çok güzel pozisyonlar yakaladık. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde 10 maç daha var, önemli olan o maçları iyi şekilde bitirebilmek. Bundan sonraki maçlar telafisi olmayan maçlar. Şimdi tek hedefimiz Galatasaray maçı" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay önümüzdeki hafta oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak ise, "Futbolcu arkadaşlarıma bu maçın, Galatasaray maçından daha zor olacağını söyledim. Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç. Bizim için artık her maç final maçı gibi. Galatasaray maçını sahamızda, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bir şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: SİVASSPOR'U TEBRİK EDİYORUM

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay skora rağmen takımdan memnun olduklarını söyleyerek, "Skora bakıldığında aciz bir Ankaragücü anlaşılabilir ama takımımızdan çok memnunuz. Şu an saha duruşumuz ve yapılan mücadelenin kalitesi bizi gelecek müsabakalara daha iyi bakmaya zorluyor ve böyle düşünüyoruz. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Onların da sonuçta şampiyonluk yolunda bir mücadeleleri var. Umarım onlar da başarılı olur. Önümüzde Beşiktaş mücadelesi var. O da zor geçecek ama ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"EĞER SKOR KÖTÜ İSE BAŞARISIZSINIZ"

Teknik heyet olarak kalan maçlarda yönetimin kararına bağlı olduklarını söyleyen Akçay, "Eğer skor kötü ise siz başarısızsınız. Bunu kabul etmelisiniz. Seyirciler, yöneticiler bunu böyle görür. Bu bir bakış açısı. Bu bir kültür. Almanya'da Nürnberg maçını seyrettim. Takım küme düştü. 52 bin seyirci alkışladı. Herkes mendil salladı. Merhaba dediler, bütün seyirciyi dolaştılar. Bu bir kültür. Küme düşmek ya da yenilmek çok affedersiniz namussuzluk değil ki... Böyle algılanması, böyle yükler verilmesi futbolumuzun gelişmesine de engel olan bir durum. Başarısızlık ve başarı bizim işimizin içinde var. Yönetim kuruluna bağlıyız. Yönetim kurulu bize 'Arkadaş bu iş bu kadar' derse saygıyla karşılarsın" açıklamasında bulundu.