Zirve mücadelesinin giderek kızıştığı Süper Lig, heyecan dolu bir müsabakaya sahne olacak. Ligin 1.'sinin ve 2.'sinin karşı karşıya geleceği müsabakada Demir Grup Sivasspor , Medipol Başakşehir FK'yı ağırlayacak. Merakla beklenene maç öncesi Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim? sorularının yanıtları arandı.
DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
DG Sivasspor M. Başakşehir maçı 9 Şubat Pazar (9.02.2020) saat 16.00'da oynanacak.
DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
DG Sivasspor M. Başakşehir maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.
DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
DG Sivasspor M. Başakşehir maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak
DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?
HALİS ÖZKAHYA(Hakem)
BAHTİYAR BİRİNCİ (1. Yardımcı Hakem)
KAMİL ÇETİN (2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA İLKER COŞKUN (Dördüncü Hakem)
ALİ ŞANSALAN (VAR)
KUTLUHAN BİLGİÇ (AVAR)