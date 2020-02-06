Zirve mücadelesinin giderek kızıştığı Süper Lig, heyecan dolu bir müsabakaya sahne olacak. Ligin 1.'sinin ve 2.'sinin karşı karşıya geleceği müsabakada Demir Grup Sivasspor , Medipol Başakşehir FK'yı ağırlayacak. Merakla beklenene maç öncesi Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim? sorularının yanıtları arandı.

DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DG Sivasspor M. Başakşehir maçı 9 Şubat Pazar (9.02.2020) saat 16.00'da oynanacak.

DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

DG Sivasspor M. Başakşehir maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

DG Sivasspor M. Başakşehir maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak

DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

HALİS ÖZKAHYA(Hakem)

BAHTİYAR BİRİNCİ (1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN (2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA İLKER COŞKUN (Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN (VAR)

KUTLUHAN BİLGİÇ (AVAR)