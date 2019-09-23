Demir grup sivasspor - trabzonspor: 2-1

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Sönmez (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Goiano(xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Uğur (xxx), Erdoğan (xx) (Dk. 46 Traore xx), Hakan (xxx), Cofie (x) (Dk. 38 Fernando xxx), Emre (xxx) (Dk. 89 Kone), Mert Hakan (xxx), Yatabare (xxx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx) - Pereira (xx), Hosseini (xxx), Campi (xx), Novak (xx), Avdijaj (xxx) (Dk. 61 Koray x), Sosa (xx), Obi Mikel (xx), Nwakaeme (xx), Abdulkadir Parmak (xx), Sörloth (xx) (Dk. 90 Fıratcan)

GOLLER: Dk. 41 Fernando, Dk. 90+4 Uğur (Demir Grup Sivasspor ) - Dk. 3 Avdijaj (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Fernando, Erdoğan (Yedek kulübesinde), Samassa (Demir Grup Sivasspor) - Campi, Avdijaj, Koray (Trabzonspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u Fernando ve Uğur'un golleri ile 2-1 mağlup etti. Konuk ekip Sörloth ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 8'e çıkarırken, Trabzonspor 7 puanda kaldı.

3'üncü dakikada Sörloth'un bıraktığı topa Avdijaj ceza alanına girerken yerden sert ve düzgün bir vuruş yaparak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

6'ncı dakikada Mert Hakan ceza alanı dışından kaleyi denedi, kaleci Uğurcan topu üstten kornere tokatladı.

23'üncü dakikada sol kanata çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Erdoğan kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top yandan auta gitti.

32'nci dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Sosa'nın doğrudan kaleye şutunu Samassa iki hamlede kontrol etti.

36'ncı dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ceza alanına gönderdiği topa Campi vurdu, kaleci Samassa gole izin vermedi.

41'inci dakikada sol kanatta Emre'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Fernando, ceza alanına girerken çaprazdan yerden vuruşla, öne çıkan kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

45'inci dakikada sağ kanattan Fernando'nun ortaladığı topa Hakan Arslan kafa vuruşunu yaptı. Kalecinin müdahele ettiği top direkten döndü. Dönen topu savunma kornere çeldi.

55'inci dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Emre sol ayağı ile kaleyi denedi. Uğurcan'ın çeldiği topu Yatabare kafayla tamamlamak istedi, top üstten auta gitti.

58'inci dakikada Fernando solan içeri doğru hareketlendi, uygun durumdaki Mert Hakan'ı gördü. Onun yerden şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

75'inci dakikada köşe vuruşu sonrası ceza alanı içinde Sörloth yerde kaldı. Pozisyonun ardından maçın hakemi Mustafa Kemal Uğurlu VAR'ın uyarısı ile kenarda pozisyonu izledikten sonra Yatabare'nin, Sörloth'a müdahalesi bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Sörloth'in yerden vuruşunda top yandan auta gitti. Trabzonspor öne geçme şansını değerlendiremedi.

85'inci dakikada Mert Hakan topla birlikte ceza alanına doğru hareketlendi. Önünü boşaltıp sol ayağı ile şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3'üncü dakikada ceza alanı dışından Abdülkadir Parmak'ın şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

90+4'üncü dakikada hızlı gelişen atakta Yatabare'nin pasında soldan Uğur hareketlendi. Ceza alanına giren Uğur, rakibinden sıyrılıp yerden sol ayağı ile topu Uğurcan'ın yanından filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.