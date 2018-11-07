Demir Grup Sivasspor'u Beşiktaş Maçına Antrenörler Hazırlıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
ligin 12'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü. Tamer Tuna
ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Demir Grup Sivasspor ligde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yardımcı antrenör Yunus Kaya
, Hakan Keleş ve altyapı antrenörü Hayrettin Yerlikaya
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu, açma-germe ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Bugünkü antrenmanda Muhammet Demir
ve Mert Hakan Yandaş
salonda çalıştı. Antrenmanı kulüp başkan vekili Erdal Sarılar
ve asbaşkan Faruk Taşseten
de takip etti.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı beyazlılarda görüşmeleri bizzat başkan Mecnun Otyakmaz
'ın yürüttüğü, kısa sürede yeni ismin açıklanacağı öğrenildi.
Sivasspor,Beşiktaş
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:39