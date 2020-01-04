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Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı başladı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı başladı.

04.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:42 Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı başladı
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup 'un kampı başladı.
Ligde ilk 17 haftalık bölümü 37 puanla zirvede tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, Antalya'nın Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu çalışması ile başladı. Pas ve top kapma çalışması devam eden idman, kondisyon çalışması ile tamamlandı.
İzinli oyuncuların çokluğu nedeniyle eksik bir kadro ile antrenman yapıldı. Demir Grup Sivasspor da izinli oyuncuların bu akşam kampa katılacağı ve yarın gerçekleştirilecek idmana katılacağı belirtildi.
Demir Grup Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: AA

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