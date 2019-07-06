06.07.2019 12:44
Haberler» Spor» Haber

Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampı başladı

Demir Grup Sivasspor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını Bolu'da bugün öğlen yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını Bolu'da bugün öğlen yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.
Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Kaya Greenpark'ta bugün öğlen yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yapılan otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra açma germe hareketleriyle idmanı tamamladı. Antrenmanı yerli ve yabancı turistler de takip etti. Kırmızı-beyazlı ekip 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını Bolu'da sürdürdükten sonra, 22-31 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap için Hollanda'ya gidecek.


- Sivas
Kaynak: DHA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:05   St George's Park'taki Olimpik Marsilya Treni
13:55   Er Meydanı'nda başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı
13:49   Melen Çayı'nın uzaklardan gelen misafirleri
13:47   2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli olacak
13:45   Çalımbay: Kadromuza oyuncu katmamız şart
13:45   Konyasporlu futbolcular FMS testinden geçti
13:30   Fenerbahçe denge, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı