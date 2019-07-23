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Demir Grup Sivasspor'un Hollanda kampı başladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı olan Hollanda kampına başladı.

23.07.2019 12:09 Demir Grup Sivasspor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı olan Hollanda kampına başladı.
Yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan ve 14 günlük kampı tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap için Hollanda'ya gitti. Sivasspor burada günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Kampa, geçen sezon devre arasında alınan ancak ilk idmanda sakatlanarak sezonu kapatan Hugo Vieira ve yeni transfer Isaac Cofie de katıldı.
31 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Hollanda'da devam edecek Sivasspor, 2 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlı ekip 24 Temmuz Çarşamba Vitesse, 29 Temmuz Pazartesi ise Ajax ile karşılaşacak.
Hollanda kampının ardından 2 günü izinli geçirecek olan takım, 3 Ağustos'ta Sivas'ta yeniden topbaşı yapacak. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.


Kaynak: DHA
Sivasspor, Hollanda, Spor

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