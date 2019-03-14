Demir Grup Sivasspor'un Uçuşuna Yıldırım Rötarı

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Demir Grup Sivasspor kafilesi, saat 16.30'da gerçekleşecek olan uçuş için Nuri Demirağ Havaalanı'na geçti. Ancak İstanbul'dan gelen TK7375 sefer sayılı Anadolujet uçağına kent yakınlarında inişe geçtiği sırada yıldırım isabet etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'umuzu saat 16.30'da İstanbul'a taşıyacak uçak bir önceki seferde yaşanan teknik sorun nedeniyle rötar yaptı. Kafilemizin 21.00 - 22.00 saatleri arasında İstanbul'a uçması planlanmaktadır. Demir Grup Sivasspor'umuz kulüp tesislerimize döndü ve uçuş saatini bekliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA