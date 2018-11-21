21 Kasım 2018, 23:31
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Demir Grup Sivasspor, Usain Bolt ile Görüşme Halinde!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, Avustralya'da umduğunu bulamayan Usain Bolt ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, bir süredir profesyonel futbola geçiş yapmaya çalışıyordu. 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizme veda ettikten sonra profesyonel futbolcu olmak için kolları sıvamıştı.

CENTRAL COAST MARİNERS TAKIMINDA DENENMİŞTİ

Son olarak Avustralya kulübü Central Coast Mariners tarafından denenen Jamaikalı, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen profesyonel sözleşme imzalamamıştı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre; Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas kuruldu.

Sivasspor,Usain Bolt
21 Kasım 2018 Çarşamba 23:31



YORUMLAR (4)
SADO: ne oluyo lan şaka mı bu
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ADİL: Top oynaması veya oynamaması önemli değil. . . . . sivas ve ülke tanıtımı için sözleşme yapın. . . iki üç maç oynatın, Antalya da falan röportaj yaptırın. . . . dünyada usain bold yeni takımına transfer oldu haberini kaç kişi okur biliyormusunuz. . . . ?hemen alın bu adamı vizyonu geniş tutun. .
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  • KORAY : CENTRAL COAST MARİNERS takımı adını duyurduda ne kazandı ?
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CEM: tamaam güzelce tazminatını alır gider
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ALANYALI: Bir sen eksiktin sende gel de tam olsun türkiye darphane nede olsa bir halkına darphanr olamadı yanarım ona yanarım
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