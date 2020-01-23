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Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu ancak toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

23.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:08

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, 'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk maçı kendi evinde 4-0 kazanan Sivasspor, toplamda 5-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

MALATYASPOR GERİ DÖNDÜ

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Gökhan Töre ve 90+3. dakikada Chebake attı. Konuk ekip Sivasspor'un tek golünü ise 2. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri, 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

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Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

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HABER YORUMLARI (7)
VOGUE:HER MAÇ 44 PALAKALI MALATYAYA 4 ATIYORUZ HALA KONUŞUYORLAR. . . ….
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DEREBEYİ:Kemal Özdeş ile bu iş olmaz Adil Gevrek transfer yap.
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HAKİ:Malatyaspor''u bitirdin be Adil Başkan. Yazıklar olsun.
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KAMBOÇYALI:gelsin gelsin Fener onları hem kupadan hem ligden edecek. ;)
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BATTALGAZİ:ilk maç sergen efendinin sivasa hediyesi oldu ilk maç yedeklerle çıkmasa durum farklı olurdu canın sag olsun malatyam
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SİVAS:zabaağa gadar oynayaydınız
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SELAMİİ46:24 ocak cuma
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