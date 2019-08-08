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Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, her iki maçın da hazırlıklarına devam etti.

08.08.2019 12:58 Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, her iki maçın da hazırlıklarına devam etti.
Lig öncesinde Cumartesi günü 21'incisi düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak ve ardından Beşiktaş'ı konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri, pas çalışması ve istasyon hareketleri yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maç ile sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler


- Sivas

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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