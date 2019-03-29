Demir Hayat İle Evdekibakıcım İş Birliği Yaptı

Yüksel, Kartal ile ilgili sorunları ve projelerini açıkladı.

İşte Yüksel'in açıklamalarından satır başları;

-1987 yılında kartalda doğdum. Çocukluğum ve gençliği Kartal'da geçti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Meclis Üyesi oldum. Kartal Belediyesi'nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı görevleri yaptım.

-Kartal'ın 20 mahallesini, 2200 cadde ve sokağını, 38.5 kilometrekarelik alanını karış karış dolaşmış biri olarak, buralarda ayak izleri olan biri olarak konulara vakıf olduğunuzu ve projelerini anlattığınızda halkın tebessümü güvene dönüşüyor. İstanbul'un Anadolu Yakası Kartal'la nefes alacak

Kartal'a artı değer katacak projeler geliştirdik.

-Aydos Kent Orman'ında bir milyon metrekarelik alanda; Kır Lokantası, Kır Kahvesi, Tanıtım Merkezi, Okuma Salonu, Sergi Alanı, Mescit, Amfi Tiyatro, Gözlem Kulesi, Seyir Terası, birden fazla Açık Spor Alanı, Çocuk Parkı, Piknik Üniteleri yer alacak.

-16 dönüm üzerine oluşturduğumuz Yakacık Bayram Demirkol Parkı 2. Etap düzenlemesi kapsamında rekreasyon alanları, pazar yeri, çocuk oyun alanı, sosyal ve spor tesisleri olacak.

-Masal Parkı, Trafik Eğitim Parkı, Afet Eğitim Parkı, Tarım Parkı, Doğal Hayatı Öğrenme Parkı, Arkeoloji Parkı ve Hobi Bahçelerinin yer alacağı tematik parklarımız olacak.

- Atalar Kültür Merkezi, Cevizli Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde yapımına devam edilen meydan projeleri içinde yapılacak, Uğur Mumcu Meydan Kültür Merkezi ve yenilenerek fonksiyonel hale getirilecek ayrıca Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ile Kartal'daki kültür merkezi sayısı 8'e çıkarılacak.

-Dragos kazı alanının olduğu bölgede Tekel Arkeopark Müzesi oluşturacağız.

-Ören Bayan fabrikasının tarihi dokusunun sergilendiği Diktaş Tekstil Müzesi ve sadece çocukların değil, yetişkinlerin de beğeniyle ziyaret ettiği Masal Müzesi ile Kartal'daki müze sayısı üçü çıkarılacak.

-Kartal'da sporda tesisleşeceğiz. Esentepe ve Yalı-Yunus-Topselvi Mahallelerinde iki yeni Kapalı Spor Salonu ile Aydos Orman Parkı, Yakacık Bayram Demirkol Park İçi, Atalar, Yalı, Soğanlık ve Karlıktepe Mahallelerinde de 6 adet Açık Spor Tesisi hizmete girecek.

-Kartal'da deniz, rüzgâr ve yelken sporlarının yapılacağı Dragos Su Sporları İskelesini de yeni dönemin önemli projelerinden biri olacak.

- Kartal'da profesyonel anlamda hizmet verecek, futbolseverlerin keyifli anlar yaşamasına ev sahipliği yapacak, Kartal Atatürk Stadyumu Cevizli Mahallesi'nde yapılacak. Yeni stat 12 bin 500 koltuk kapasitesine sahip olacak. Orada spor yapmış biri olarak Kartalspor'a katkılarımız olacak.

-Kartal'da yaşayan 0-4 yaş arası 31 bin 859 çocuğun çocuk mevcutta bulunan 14 kreşe ek olarak 10 yeni kreş yapılacak.

-Kartal Akademi'yi kuracağız. Bu akademide gençlere sınavlara hazırlık eğitimi ve eğitim materyali desteğinde bulunulacak.

-Kartal Bilişim Vadisi ile gençlik ve ekonomi açısından önemli bir kazanım olacak.

-Yaşam Becerileri Öğrenme Köyü ile Down sendromlu, otizmli, öğrenme güçlüğü çeken yurttaşlarımız ile Alzheimer, Demans hastalarına doğal ortamda sanat terapi ve hayvan destekli terapi gibi yöntemlerle yaşam becerileri edinme imkânı sunulacak.

-Gençlerin sanatsal, kişisel ve kariyer planlamasına katkı sunacak; Soğanlık Gençlik Sanat Evi, Yukarı Mahalle Ali Ekber Çiçek Kültür Sanat Evi kısa sürede hizmete girecek.

-Yerinde dönüşen kartal projemizle; planlar uygulamaya girdiğinde, proje kapsamında risk grubuna giren tüm binalar, vatandaşlarımızı hiçbir hak kaybına uğratmadan yenilenecek. Çalışmaları devam eden Kentsel Sit Koruma İmar Planı hayata geçtiğinde, komşularımızın geleneksel kent dokusunu koruyarak yenileme, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon çalışmaları yapabilmelerinin önü açılmış olacak.

-İstanbul'da deniz ulaşımın payı sadece yüzde 2. Biz, Kartal Deniz Ulaşım İskelesini en kısa zamanda faaliyete geçirilerek deniz ulaşımı aktif hale getireceğiz. Ayrıca Kartal'dan hem komşu ilçelere hem de Kabataş, Bakırköy gibi ilçelere ulaşım aksı oluşması için çalışmalar yapılacak. Kartallıları denizle buluşturacağız.

-Kadın Emeğini Değerlendirme ve Kadın Üretim Atölyeleri ile kadınların çalışma hayatına katılımları sağlanacak. 'Markamız Kartal' projesi ile atölyelerimizde üretilen her türlü yöresel gıda, tekstil, nikah şekeri, dekoratif obje vb. Kartallı kadınların üretimleri markalaştırılacak.

-Kartal Engelli Rehabilitasyon Merkezimizi Atalar'da hayata geçireceğiz. Rehabilitasyon Merkezimizde eğitmen odaları, gündüz bakım evi, görme engelliler kütüphanesi, işitme engelliler eğitim sınıfı, fiziksel engelliler eğitim sınıfı, engelli eğitim mutfağı, bilgisayar eğitim sınıfı, Down Kafe, seminer salonu, spor salonu, teknik ile idari birimler, engelli oyun parkı ve otopark bulunacak.

-Kartal Yakacık'ta yapacağımız Kartal Öğretmenevi ve Emekli?Lokali projemiz ile öğretmenlerimiz ve emeklilerimize indirimli hizmet vereceğiz. 5 yıldız otel konseptinde dizayn edilecek öğretmenevimizde restaurant, kütüphane, kitap-gazete okuma salonu, spor salonu, fitnes, çok amaçlı salon ve kafeterya yer alacak.

-Sokak Hayvanlarının teknolojik bir sistemle kayıt altına alınıp düzenli bakım ve sahiplendirme işlemlerini takip edebilmek için 'Çipli Kayıt' sistemine geçeceğiz. Sokak hayvanlarıyla ilgili bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projelerimiz ile onları sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarıp hayatımızın içinde bir 'can' haline dönüştüreceğiz.

Kaynak: Bültenler