Demir Hırsızları Tutuklandı

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Celaliye
köyünde, 115 adet teleskop demiri çalan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Lüleburgaz'ın Celaliye köyünde 20 Şubat tarihinde S.D. isimli kişiye ait 115 adet teleskop demirlerini çalan, demirleri yükledikleri aracın çamura saplanması sonucunda polis tarafından yakalanan U.D. ve B.D. emniyette yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan U.D. ve S.D'ye aracın sigortası olmaması nedeniyle Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı. - KIRKLARELİ
Kırklareli, Celaliye, Lüleburgaz, 3. Sayfa
Kaynak: İHA