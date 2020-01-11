Haberler » Güncel » Demir, Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına getirildi - Haber

Demir, Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına getirildi

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına Resul Demir getirildi.

11.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:38Demir, Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına getirildi
Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası İl Başkanlığına Resul Demir getirildi.
Konfederasyon yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda tekrar il başkanlığına getirilen Demir, yaptığı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür etti.
Tekrar atanmasının sevindirici olduğunu, kimseyi mahcup etmeyeceğini belirten Demir, "Tokat'ta emekçilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar ortadadır. Genel merkezimizin takdiri, bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. İşçi ve emekçilerimiz için, yönetim ve temsilcilerimizle birlikte her zamankinden daha çok çalışacağız. Omuzlarımıza yüklenen yük ve sorumluluk artmıştır. Bundan da son derece onur ve gurur duydum." ifadesini kullandı.

Hizmet İş Sendikası, Resul Demir, Hak İş, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:22  AA, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e bombardımanını havadan görüntüledi - Haber
11:22  "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun galası yapıldı - Haber
11:22  Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı - Haber
11:22  İkinci el otoda "en çok tercih edilenler" belli oldu - Haber
11:16  Almanya'nın konuştuğu kahraman Türk İHA'ya konuştu - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
11.01.2020 11:29:40