Demir'in İkinci Klibi Renkli Pervane Şarkısına Geliyor

Youtube üzerinden yayın yapan Netd kanalında gösterime giren klibin yönetmenliğini Mustafa Şen üstlendi. Klipizleyen ve dinleyenlerden tam not aldı.

PROFESYONEL BİR EKİP İLE ÇALIŞTIK

Klip çekimlerinde oldukça profesyonel bir ekip ile çalıştıklarını dile getiren şarkıcı Demir, çekimlerin bir gün sürdüğünü söyledi. Demir, "Çekimlerimizi sonbaharda ayrı bir güzel olan Rumeli Fenerinde yaptık. Oldukça iyi bir ekip ile çalışma fırsatı buldum. Klipte bana eşlik eden balerin ve Flamenko dansçısı Tuğçe Çelebi ve aynı zamanda şarkının kemanlarını da çalan Rahime Akça müthiş bir performans ortaya koydu. Ayrıca kostüm tasarımDuygu Köroğlu'na, Post Production'ı üstlenen Maya Production'a bu güzel işi ortaya çıkarttıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

SANATÇI ARKADAŞI BARIŞ BİLGİLİ'DEN DESTEK MESAJI

Demir'in ilk klibi olan Razıyım Gel parçasına dinleyenler ve sanatçı arkadaşlarından olumlu yorumlar geldi. "Barış Adında Çocuk 1" ve "Barış Adında Çocuk 2" albümleri ile adından sıkça söz ettiren Barış Bilgili tarafından, "Kardeşim yürekten kutlarım sonsuz başarılar" şeklinde yorum geldi. Şarkıyı dinleyenlerin olumlu yorumları da gözlerden kaçmadı.

ASIL ETKİ RENKLİ PERVANE İLE OLACAK

Dinleyenlere şimdiden ikinci klip müjdesi veren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü, "İkinci klip için çalışmalarımıza başladık. Klibimizi albümün sevilen parçalarından "Renkli Pervane" şarkısına çekeceğiz. İlk klibimize dinleyenler tarafından pozitif yorum yapılması ikinci klip için aynı ekip ile çalışmayı istekli hale getirdi. Bu sebepten çalışmalara hız kesmeden devam etmek istedik.Yine profesyonel bir iş ortaya çıkacağından eminim. "